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بالفيديو.. هرة تسرق من "سيخ الشاورما" في لبنان!

متفرقات

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لهرة تأكل اللحم مباشرة من "سيخ الشاورما" في أحد مطاعم جبل لبنان.

ووفق ما ذكرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك"، فإن الحادثة وقعت في بلدة نبع الصفا، قضاء الشوف في جبل لبنان، حيث أقدم صاحب أحد المطاعم غير المرخصة على السماح للهرة بالدخول إلى المطعم وتناول اللحمة من "سيخ الشاورما" من دون أن يحرك ساكنا.

 وحذرت الصفحة، ذات الانتشار الواسع في لبنان، المواطنين من تناول الأكل في المطاعم غير المرخصة، مناشدة وزارة الصحة اللبنانية للتحرك وإغلاق هذا المطعم.

المصدر: "فيسبوك"

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