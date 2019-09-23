 
مباشر

شابة تذرف قطعا من الكريستال عوضا عن الدموع وتحير الأطباء

متفرقات

شابة تذرف قطعا من الكريستال عوضا عن الدموع وتحير الأطباء
Gettyimages.ru Sumit Gandhi / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfus

أفادت تقارير أن امرأة أرمنية تذرف عيونها عند البكاء ما يشبه البلورات بدلا من الدموع المائية، ما ترك العلماء في حيرة بسبب هذه الحالة الغريبة.

إقرأ المزيد
كيف تحمي عينيك من الضرر الناجم عن استخدام الهواتف الذكية؟
كيف تحمي عينيك من الضرر الناجم عن استخدام الهواتف الذكية؟

وبدأت ساتنيك كرازيان، البالغة من العمر 22 عاما، من منطقة شيراك، المعاناة من أعراض هذه الحالة منذ شهرين، حينما ظنت في البداية أن بعض الغبار أصابها في عينيها، عندما كانت في زيارة لطبيب الأسنان، إلا أن أفراد عائلتها شككوا في ذلك، وعزوا الأعراض للإصابة عينها بحطام صغير من الزجاج.

وقالت الشابة الأرمنية إنها تنتج ما يصل إلى 50 قطعة بلورية من عينيها كل يوم، وبحسب ما أوردته التقارير، فإن العديد من أطباء العيون لم يتمكنوا من تشخيص حالتها الغريبة أو علاجها، تاركين ساتنيك تعاني باستمرار من تلك الأعراض.

وقالت ساتنيك لصحيفة "سبوتنيك أرمينيا": "لقد تحولت أيامي إلى جحيم، مشيرة إلى أن بعض الأطباء رفضوا تصديقها، بينما وصف لها البعض الآخر قطرات العين أو المضادات الحيوية التي فشلت في التخفيف من حدة المشكلة.

شابة تذرف قطعا من الكريستال عوضا عن الدموع وتحير الأطباء
YouTube / Sputnik Armenia

وتم التواصل مع وزارة الصحة في أرمينيا بشأن هذه الحالة العجيبة لـ"دموع الكريستال"، حيث كشفت التقارير أن كبير أطباء العيون في الوزارة قابل الشابة مرتين، وأرسلت البلورات لتحليلها في محاولة لتشخيص ما أصابها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهرجان أكتوبر.. الآلاف يشاهدون عروض الأزياء التقليدية بألمانيا