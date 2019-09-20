طفل يعثر على كنز في نهر

عثر طفل إسكتلندي من قرية بونكل الواقعة في شمال مقاطعة لاناركشير، في نهر كالدير على مخبأ فيه مجوهرات متنوعة.

وتفيد صحيفة Daily Mirror، بأن الطفل كيمبل بوث "7 سنوات" كان يتجول مع أبيه وكلبهما على ضفة نهر كالدير عندما لمح شيئا أصفر اللون يطفو على سطح الماء.

ويقول الطفل، "أمعنت النظر مليا فيه وتوقعت أنه يشبه ميدالية، وهناك عثرنا على 15 أو 16 ساعة ومجوهرات ذهبية وفضية". ويضيف بأنه لا يعلم كم تساوي هذه الأشياء الثقيلة.

وسلم الطفل جميع القطع التي عثر عليها للشرطة. فيما يقول والده، "كانت هذه أول فكرة تخطر على باله، لأنه اعتقد بأن هذه القطع قد تعود إلى امرأة مسنة مسكينة، لذلك أراد إعادتها لمالكها الشرعي".

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من جانبه أكد ضابط الشرطة مارتن سبايرس، على أن مركز الشرطة استلم يوم الأحد 15 سبتمبر جميع الأشياء التي عثر عليها، وبدأ التحقيق لتحديد صاحبها ولمعرفة فيما إذا كانت مرتبطة بجريمة ما. وقال، "نريد أن نكافئ الطفل على فعلته. لقد قام بخطوة صحيحة فعلا بتسليمه القطع التي عثر عليها إلى الشرطة".

المصدر: لينتا. رو