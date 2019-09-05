زوجان يعثران على "كنز" مثير في منزل اشترياه حديثا

اكتشف زوجان من مدينة بليموث الإنجليزية، في مساحة مخبأة وراء جدار في منزل أحلامهما الذي اشترياه حديثا، "كنزا" يعود إلى عصر الملكة فيكتوريا.

ولا يتعلق الكنز بالمجوهرات، لكن أليس وبن كروفورد، عثرا خلال عمليات الترميم لمنزلهما الذي اشترياه حديثا، على العديد من التحف الغريبة في "غرفة" سرية.

وانتقل الزوجان إلى المنزل، الذي بني في العصر الجورجي (القرن 18)، في العام الماضي، واكتشفا أنه بسبب الرطوبة العالية، كان الطابق السفلي مغطى بالفطريات.

وقادهم البحث عن مصدر الرطوبة إلى الفناء المجاور، إلى العثور على بئر تاريخية، كانت مليئة بأشياء من العصر الفيكتوري رميت داخلها مثل أزرار ملابس القوات البحرية البريطانية وصليب لليوبيل الستين للملكة فيكتوريا، وغيرها من القطع الأثرية التاريخية.

A couple renovating their home have discovered a secret well stashed with Victorian artefacts in Plymouth, UK. They were shocked to discover their Georgian house came with a secret chamber and a mini hoard of treasure. pic.twitter.com/sK6N1f5ZLO — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 4, 2019

وقالت أليس: "اعتقدنا أن جص أحد الجدران الخارجية أبقى الرطوبة في الداخل، ثم بدأنا في تكسيره ووجدنا هذا المكان السري المحاط بالجدران".

ويفترض الزوجان أنه عندما جفت البئر، بدأ السكان السابقون للمنزل في استخدامها كمكان لإخفاء بعض الأغراض والتظاهر بأنها غير موجودة.

المصدر: ديلي ستار