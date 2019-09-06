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"انفجار غامض" في سماء نيويورك يثير القلق حول مصدره

متفرقات

Gettyimages.ru Pete Saloutos
صورة تعبيرية
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قال خبراء إن انفجارا غامضا في سماء نيويورك، حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعود على الأرجح لسقوط نيزك من الفضاء.

ووصف أحد المتابعين في Waterloo الحدث، بظهور "خط ساطع وسريع" يعبر الأجواء، و"إشعاع بألوان قوس قزح".

وفي حديث مع شبكة CNN، صرح مايك هانكي، مدير العمليات في American Meteor Society، بأنهم "تلقوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن الانفجار.. إن ما كانوا يرونه هو الضوء الذي ينتج عن تصادم الأجسام مع الهواء والغلاف الجوي".

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وأضاف أنه عادة ما يكون هناك تأخير بين الصوت والتقارير المرئية، لأن الصوت ينتقل أبطأ من الضوء.

وتشير معظم الحسابات من "حدث نيويورك" إلى أن موجة الضوء والضوضاء، استمرت من 1.5 إلى 3.5 ثانية. وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن أي أضرار ناجمة عن كرة النار.

ويصطدم عدة آلاف من الشهب بالغلاف الجوي للأرض كل يوم، ولكن الغالبية العظمى تحدث فوق المحيطات والمناطق غير المأهولة بالسكان، ويخفي ضوء النهار عددا كبيرا منها.

وعموما، يصنف النيزك على أنه "كرة نارية" إذا كان أكثر إشراقا من حجم-4 (magnitude -4)، وهو بحجم إشراق كوكب الزهرة تقريبا في سماء الصباح أو المساء.

المصدر: ميرور

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