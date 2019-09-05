سفينة "مالمو" السويدية عالقة في الجليد (فيديو)

تم اجلاء مجموعة من السياح بواسطة طائرة مروحية من سفينة "مالمو" السويدية التي علقت في الجليد، ولم يبق على متنها سوى طاقمها.

علقت سفينة "مالمو" السويدية عند جزر سفالبارد يوم 4 سبتمبر الجاري، في الجليد، وعلى متنها مجموعة من السياح وطاقمها. وطلب ربان السفينة المساعدة من رجال الإنقاذ، لإجلاء السياح بعد ما تأكد أنها لن تتمكن من الخروج من هذه الورطة.

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⚡Шведское судно «Мальме» застряло во льдах возле Шпицбергена.



На борту в момент происшествия находился экипаж и группа туристов. С помощью вертолета эвакуированы 16 человек, никто не пострадал.#Происшествияpic.twitter.com/vlKNOwXA8j — Пятый канал Новости (@5tv) September 4, 2019

وقد تم فعلا إجلاء السياح بواسطة طائرة مروحية، وبقي طاقم السفينة على متنها، على أمل كسر أقفال السجن الجليدي.

المصدر: تويتر