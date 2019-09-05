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سفينة "مالمو" السويدية عالقة في الجليد (فيديو)

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سفينة
Globallookpress www.globallookpress.com / © Stefan Huwiler, 5-tv.ru
سفينة محاصرة بالجليد
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تم اجلاء مجموعة من السياح بواسطة طائرة مروحية من سفينة "مالمو" السويدية التي علقت في الجليد، ولم يبق على متنها سوى طاقمها.

علقت سفينة "مالمو" السويدية عند جزر سفالبارد يوم 4 سبتمبر الجاري، في الجليد، وعلى متنها مجموعة من السياح وطاقمها. وطلب ربان السفينة المساعدة من رجال الإنقاذ، لإجلاء السياح بعد ما تأكد أنها لن تتمكن من الخروج من هذه الورطة. 

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وقد تم فعلا إجلاء السياح بواسطة طائرة مروحية، وبقي طاقم السفينة على متنها، على أمل كسر أقفال السجن الجليدي.

المصدر: تويتر

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