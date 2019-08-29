لماذا فشلت ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية؟

قال أندريه غاغارينسكي، المؤرخ ومستشار رئيس معهد كورتشاتوف، إن القيادة الألمانية في عهد هتلر لم تعتبر مسألة القنبلة الذرية من الأولويات، وعلماء الذرة لم يطلبوا التمويل اللازم.

وقال غاغارينسكي في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن"القيادة الألمانية لم تعتبر هذه المسألة من الأولويات، وقررت الاستمرار بهذا المجال في إطار محدود. هتلر لم يلتق العلماء المسؤولين عن البرنامج الذري أبدا. إضافة إلى أن الوقت المخصص لم يكن كافيا".

ووفقا له، "آخر اختبار "مصيري" لإطلاق مفاعل نووي في مايو عام 1945 أجراه العالم الألماني فيرنر هايزنبرغ الحائز جائزة نوبل، كان فاشلا". وأضاف اعترف هايزنبرغ بنفسه بأنه لم تكن لديه "الشجاعة الأخلاقية" لطلب الموارد اللازمة لتنفيذ المهمة، التي قد تعادل مئات الملايين، التي كانت تحت تصرف المشرف على مشروع مانهاتن (المشروع الأمريكي لصنع القنبلة الذرية)، وهي الأموال المخصصة لتمويل مشروع صواريخ فيرنر فون براون FAA".

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ويصادف اليوم الخميس 29 أغسطس مرور 70 سنة على تجربة أول شحنة ذرية في العهد السوفيتي. التي انطلقت عام 1942 ردا على صنع السلاح النووي في الولايات المتحدة التي سبق وأن بدأت في صنع القنبلة الذرية خوفا من أن تصنعها ألمانيا وبذلك تضمن انتصارها في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي