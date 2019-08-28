فتاة روسية وجدت صورتها الفوتوغرافية على قبر مع تاريخ وفاتها

استخدم صالون التصوير في مدينة يكاترينبورغ الروسية صورة فوتوغرافية لفتاة على قيد الحياة بغية الدعاية لخدمات حفر القبور.

وعثرت الفتاةيكاترينا كولباسينا ،البالغة 25 عاما من عمرها، مصادفة، على صورتها الفوتوغرافية محفورة على نصب تذكاري موضوع في أحد مكاتب دفن الموتى. وفوجئ موظفو المكتب برؤية الراحلة التي كانوا قد نقشوا اسمها تحت صورتها التذكارية وتاريخي ولادتها ووفاتها.

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وقالت الفتاة إنها ذهبت عام 2011 لصالون تصوير حيث التقطت صورة فوتوغرافية لاستخراج هوية طالبة في المعهد، ولم تنشر بعد ذلك تلك الصورة على الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن موظفي الصالون استخدموا صورتها لدعاية خدمات حفر القبور ونقشوا صورتها الفوتوغرافية على نصب تذكاري دعائي مع ذكر تاريخي الولادة والوفاة.

وقررت الفتاة رفع شكوى ضد الصالون وموظفيه ومطالبتهم بمبلغ 500 ألف روبل (نحو 8000 دولار) تعويضا عن أضرار معنوية لحقت بها.

المصدر: لايف