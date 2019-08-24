شاهد.. نجا بأعجوبة بعد صعقة كهربائية بقوة 6 آلاف فولت

انتشر في الإنترنت تسجيل فيديو يظهر حادثا غريبا وقع في مصنع التعدين بمقاطعة مورمانسك الروسية.

فقد تعرض كهربائي لصعقة بالكهرباء بلغت قوتها 6 آلاف فولت.

ووقع هذا الحادث في يوليو الماضي، غير أن لجنة التحقيق الروسية لم تنشر هذا الفيديو في حينها ونشرته الآن.

ويظهر التسجيل لحظة إصابة العامل بصعقة كهربائية شديدة أثناء قيامه بأعمال إزالة الكابل.

وتم فورا نقل الرجل المصاب إلى المستشفى، مع حروق بنسبة 60% من الجسم .

وتدل المعلومات التمهيدية للتحقيق على أن العامل شرع في القيام بعمله الخطر هذا بدون أن يرتدي الملابس الخاصة في مثل هذه الحالة.

В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт https://t.co/9AvxDmcW5Hpic.twitter.com/WEwfPhuNzT — РИА Новости (@rianru) August 24, 2019

المصدر: نوفوستي