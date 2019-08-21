"عار وطني".. طريقة غير عادية لتحضير الشاي تغضب البريطانيين! (فيديو)

نشرت الكاتبة والمحررة في الصحيفة المختصة بأخبار الصحة وعلم النفس، هولي هارلي من لندن، فيديو عن تحضير الشاي بطريقة غير عادية في "تويتر" ما أثار حفيظة رواد الإنترنت البريطانيين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن البريطانيين غضبوا جدا من هذا الفيديو، الذي يصور طريقة مبتكرة لتحضير الشاي، واعتبروه "عارا وطنيا".

وقالت هارلي في تغريدتها حول هذا الفيديو: إن "صديقها صنع أسوأ فيديو في العالم". وتظهر اللقطات يد شخص تضع في البداية ملعقتين من السكر في كوب ثم تضيف الماء المغلي وبعدها الحليب وفي النهاية يتم وضع كيس الشاي.

My boyfriend has made the worst video in the world pic.twitter.com/FAsacuW86R — Holly Harley (@hollharl) August 17, 2019

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وحصل الفيديو، خلال يومين فقط، على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة ونحو 45 ألف إعجاب.

وانتقد الكثيرون من رواد "تويتر"، هذه الطريقة في تحضير الشاي وأدانوا صاحبه لخرقه إجراءات تحضير وتخمير الشاي التقليدية.

وعلق أحدهم بقوله: "هذا ليس شايا" وقال مستخدم آخر: "قولوا لي من فضلكم ما هذا، ينبغي عليه سكب المحتوى في المرحاض فورا".

وكتب أحدهم تعليقا مازحا: "أعتقد أنه ليس صديقك بعد الآن، إنه صديق سابق".

واعتقد أحد رواد الانترنت الأمريكيين أن المشكلة تكمن في الحليب. لكن أمريكي آخر أوضح أن صاحب الفيديو خرق ترتيب خطوات تحضير الشاي التقليدية، حيث يوضع كيس الشاي والسكر أولا ومن ثم يسكب الماء المغلي وفي النهاية يضاف الحليب.

المصدر: ديلي ميل