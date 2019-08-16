مطار براغ يبتكر أسلوبا لحماية الطائرات من الطيور

تحمي الطيور الجارحة مطار" فاتسلاف غافل، في براغ على مدى 40 عاما من الطيور والحيوانات الصغيرة.

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وصرح المتحدث باسم المطار "دينيس غيتمانكوف" لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن النسور والصقور والعقبان الأليفة ساعدت موظفي المطار أكثر من مرة في درء وقوع حوادث جوية خطيرة في أجواء المطار.

ولدى المطار حاليا 13 طيرا جارحا، بما فيها النسور والصقور والعقبان. وهي تقوم جنبا إلى جنب مربي الصقور والكلاب بأداء مهمة حماية المطار وقت النهار بدءًا من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

ويكون مربي الصقور على اتصال دائم ببرج القيادة من حيث يتلقى معلومات عن ظهور طيور في أجواء المطار وحيوانات برية صغيرة مثل الأرانب في منطقة مدرج المطار.

ولدى مربي الصقور سيارة خاصة يركبها مع الطيور الجارحة والكلاب الأليفة تطوف كل يوم بمنطقة المطار وتقوم النسور والصقور والعقبان الأليفة بأمر منه بالانقضاض على أي طير محلق في أجواء المطار، أما الكلب فيصطاد الأرانب البرية.

Sputnik Valery Melnikov

يذكر أن طائرة الركاب"А321" التابعة لشركة "خطوط الأورال الجوية" الروسية اصطدمت الخميس 15 أغسطس بسرب من طيور النورس بعد إقلاعها من مطار "جوكوفسكي" في ضواحي موسكو. وأجبر وقوع نورس في أحد المحركات قائد الطائرة على اتخاذ قرار بالهبوط الاضطراري الفوري في حقل زراعي بالقرب من المطار، ما أسفر عن إصابة 23 راكبا بجروح طفيفة.

المصدر: نوفوستي