 
مباشر

ظهور "محمد صلاح" في مسلخ للأضاحي بدولة عربية (فيديو)

متفرقات

ظهور
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m93d

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو ادعوا أنه للاعب المصري محمد صلاح، أثناء ذبحه أضحية في الكويت.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد أنه لشبيه اللاعب المصري.

ويدعى الشاب الذي ظهر في الفيديو محمد إبراهيم، وهو مصري يعمل "جزارا" في أحد مسالخ يرجح معلقون أنه في الكويت، ويشبه بقدر كبير اللاعب محمد صلاح.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا