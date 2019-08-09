مرض غامض يتسبب بانتفاخ بطن شاب

أصيب مواطن هندي من مدينة مظفربور بولاية بيهار بمرض غامض تسبب بانتفاخ بطنه بصورة مستمرة إلى أن بلغ حجما قياسيا.

تفيد صحيفة Daily Mail، بأن الشاب سوجيت كومار (19 سنة) بدأ يشتكي من انتفاخ بطنه عندما كان عمره سبع سنوات. لم يتمكن الأطباء من تشخيص سبب هذا الانتفاخ الغريب والمستمر. ويؤكد الشاب على أن انتفاخ بطنه يزداد سنة بعد أخرى، ما جعل الأطباء في حيرة من أمرهم.

ولم يعثر الأطباء إلى جانب هذا الانتفاخ على أي أعراض للإسهال أو التقيؤ أو الحموضة. واستطاع الأطباء تخفيض حجم الانتفاخ لفترة قصيرة فقط بواسطة بعض الأدوية. وأخيرا قرر الأطباء إرسال المريض إلى مستشفى في العاصمة نيودلهي لإجراء فحص للمعدة بالمنظار. ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك لعدم وجود المال الكافي حتى لتذكرة السفر

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ووفقا لأقرباء الشاب، هذا المرض يعقد حياته، حيث انتفاخ بطنه يمنعه من ممارسة الرياضة ، وشكله يثير ضحك واستهزاء الآخرين من أقرانه.

مع كل هذا بدأ يعمل في مصنع لصنع الدراجات الهوائية، ويقول "أحب الذهاب إلى العمل، فأنا منذ سنة أعمل هنا. وليس بين زملائي من يستهزئ بشكلي. بل على العكس يحترمونني".

المصدر: لينتا. رو