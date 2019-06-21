 
مباشر

مرض غامض يسبب نموا غير طبيعي لثديي امرأة!

متفرقات

مرض غامض يسبب نموا غير طبيعي لثديي امرأة!
adobe/pexels
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0gd

حرمت امرأة تايلاندية من فرصة التحرك، أو القيام بأي خطوة، دون عكازات بسبب تضخم صدرها، الذي نما بحجم غير طبيعي، وعجز الأطباء عن معرفة السبب.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن لام بهراي سينوان (46 عاما) من قرية في محافظة بهيتسانولوك بتايلاند، لاحظت قبل ثلاث سنوات أن ثدييها أخذا بالنمو بشكل غير طبيعي.

إقرأ المزيد
اشتعال النيران في صدر مريض أثناء عملية جراحية!
اشتعال النيران في صدر مريض أثناء عملية جراحية!

وتسارع نمو صدر سينوان قبل 9 أشهر عدة أضعاف، وكبر ثديها الأيسر أولا وبعد بضعة أشهر كبر الثدي الآخر.

وتعاني التايلاندية من آلام شديدة في الرقبة والكتفين والظهر، بسبب الحجم الهائل الذي بلغه صدرها، لذلك تلفه سينوان بقطعة من القماش وتربطها حول رقبتها ليسهل عليها حمله.

ولم يستطع الأطباء تشخيص حالة سينوان أو مساعدتها بتقديم أي علاج لما تعانيه، لكنهم طمأنوها بأن النمو الكبير في ثدييها بعيد كل البعد عن مرض السرطان.

وتستعد سينوان لإجراء فحوصات طبية جديدة في المستشفى في يوليو القادم. ويعتقد أن المرأة مصابة بمرض (التضخم) الوراثي النادر، الذي يحرض على نمو كلا الثديين بشكل هائل أو بواحد منهما.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة