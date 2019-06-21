مرض غامض يسبب نموا غير طبيعي لثديي امرأة!

حرمت امرأة تايلاندية من فرصة التحرك، أو القيام بأي خطوة، دون عكازات بسبب تضخم صدرها، الذي نما بحجم غير طبيعي، وعجز الأطباء عن معرفة السبب.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن لام بهراي سينوان (46 عاما) من قرية في محافظة بهيتسانولوك بتايلاند، لاحظت قبل ثلاث سنوات أن ثدييها أخذا بالنمو بشكل غير طبيعي.

Thai Woman's breasts won't stop growing because of mysterious condition: Lam Phrai Si Nuan, 46, from Thailand, suffers from excruciating neck, shoulder and back pain and is forced to wear a heavy cloth tied behind her neck to support her growing breasts. https://t.co/yt2Xfv2RhSpic.twitter.com/ueCqkMdFrm — RushReads (@RushReads) 19 июня 2019 г.

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وتسارع نمو صدر سينوان قبل 9 أشهر عدة أضعاف، وكبر ثديها الأيسر أولا وبعد بضعة أشهر كبر الثدي الآخر.

وتعاني التايلاندية من آلام شديدة في الرقبة والكتفين والظهر، بسبب الحجم الهائل الذي بلغه صدرها، لذلك تلفه سينوان بقطعة من القماش وتربطها حول رقبتها ليسهل عليها حمله.

ولم يستطع الأطباء تشخيص حالة سينوان أو مساعدتها بتقديم أي علاج لما تعانيه، لكنهم طمأنوها بأن النمو الكبير في ثدييها بعيد كل البعد عن مرض السرطان.

وتستعد سينوان لإجراء فحوصات طبية جديدة في المستشفى في يوليو القادم. ويعتقد أن المرأة مصابة بمرض (التضخم) الوراثي النادر، الذي يحرض على نمو كلا الثديين بشكل هائل أو بواحد منهما.

المصدر: ديلي ميل