شخص "يستحم" بالبنزين في محطة للتزود بالوقود! (فيديو)
You-Tube: Melbourne Site Hunters
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة حصلت في محطة للتزود بالوقود في البرازيل، حيث حاول شخص الاعتداء على موظف المحطة ولقي ردا مدويا من الأخير.
وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين سخر المشاهدون من الرجل المعتدي ورجح بعضهم "بأنه كانت لدى الرجل رغبة بالاستحمام بالبنزين عوضا عن الماء".
المصدر: Live Leak
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