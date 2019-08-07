نمر هائج يتسلل إلى قرية ويجرح 4 أشخاص

أعلن موقع Northeast Now الإخباري، أن نمرا هائجا هاجم العاملين في حقل شجيرات الشاي بقرية بهالي في باكستان، وأصابهم بجروح مختلفة.

ويفيد الموقع بأن الحادث وقع يوم الاثنين 5 أغسطس الجاري، حيث وفقا للمعلومات المتوفرة، هاجم النمر الهائج أول الأمر المرأة أنتي برادجا (26 سنة)، ما اضطر العمال الآخرين القريبين منها إلى إخافة النمر، وأنقذوا المرأة المصابة بجروح في صدرها ووجهها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قررت السلطات المحلية اصطياد النمر. بيد أنه اختبأ في الغابة بعد ما هاجم ثلاثة عمال آخرين في ذات الحقل. أصيب العمال الثلاثة بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى أيضا.

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تسبب هذا الحادث برد فعل عنيف من جانب العمال الآخرين، وقرروا الإضراب عن العمل بسبب الخوف من تكرار هجوم النمر.

يقول أحد العاملين في الغابة لم يكن هذا نمرا، بل هو فهد، "لأنه لا يمكن للنمر البنغالي أن يظهر هنا".

المصدر: لينتا. رو