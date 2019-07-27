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دبور "يعاقب" عنكبوتا بطريقة عجيبة! (فيديو)

متفرقات

دبور
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صورة أرشيفية
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صورت امرأة من مدينة روزويل بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مشهدا غريبا لدبور، من نوع Hemipepsis‎، "يلقي القبض" على عنكبوت- آكل الطيور.

ويظهر الفيديو دبورا يسحب فريسته الضخمة عبر فناء واسع. ويسمع من خلف الكادر صوت المرأة معلقة:"إنه قوي". وعلى الرغم من أن العنكبوت لا يتحرك إلا أنه حي ولكنه مشلول الحركة بسبب لدغة الدبور.

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ويشل هذا النوع من الدبابير، المعروف بـ Hemipepsis، بسمه حركة فرائسه ويضع فيها بيوضه. وتصبح الفرائس عاجزة عن الحركة، كهذا العنكبوت، وتغدو غذاء ليرقات الدبور عندما تفقس.

وتعتبر لدغة الدبور من جنس Pepsis، على مقياس شميت، من أكثر اللدغات إيلاما.

وتتغذى العناكب- آكلة الطيور Tarantula، على الحشرات وصغار العناكب، بالإضافة للقوارض الصغيرة والأسماك والطيور الصغيرة. ولا يحيك هذا النوع من العناكب، على عكس الأنواع الأخرى، شبكة محكمة بل تحبسها في كمائن مختلفة الحجم.

المصدر: ديلي ميل

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