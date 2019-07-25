اُحكم بنفسك.. خدعة بصرية محيرة والحل بسيط!

تندلع مشاحنات حادة بين الحين والآخر بين رواد الإنترنت بسبب نشر مقاطع فيديو فيها أحجيات وخدع بصرية، يتهم أصحابها بإضافة رتوش مقحمة لزيادة الصعوبة في حل لغز الوهم البصري.

وتسبب فيديو نشره مستخدم "تويتر" الملقب بـ Martijn BAARDA، بجدل كبير وحيرة بين رواد "تويتر"، الذين صعب عليهم تفسير الخدعة البصرية رغم بساطتها.

ويصور الفيديو مربعا مفرغا من السلك الأسود، يتحول إلى دائرة بحركة بسيطة أثناء تدوير زاوية الكاميرا على خلفية متحركة.

واكتشف بعض مستخدمي الإنترنت، الذين لم يخدعوا بسهولة، أن هذا التأثير البصري يسمى وهما أسطوانيا غامضا، وأول من استخدمه عالم الرياضيات كوكيتشي سوغيهارا.

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وتكمن خلاصة هذا الوهم بأن الشكل المبين في الفيديو، هو في الواقع مربع ودائرة في الوقت نفسه، لكن الاختلاف بينهما يظهر لدى التصوير من زوايا مختلفة للجسم أثناء وجوده في مستوى هندسي معين.

وقال ستيف ماكنيك الباحث في الأوهام (الخدع) البصرية: "عندما يستدير الشكل باتجاه نظر الشخص ويصبح أكثر دائرية، يفترض الدماغ أنه دائرة- وهذا أبسط وأكثر وضوحا للمتلقي".

المصدر:The Insider