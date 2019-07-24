مشهد مروع .. جاموس يقذف طفلة في الهواء! (فيديو)

نجت طفلة عمرها 9 سنوات (بأعجوبة) من مواجهة "دموية" مع جاموس ضخم في حديقة "يلوستون" الوطنية في الولايات المتحدة، بعد أن هاجمها الحيوان المتوحش وقذفها في الهواء.

This is what happens when you fuck with wildlife and pay no mind to an animals personal space. This family was petting the buffalo before it charged. And as you can see the parents saved themselves over their daughter. I’m disgusted. pic.twitter.com/FqnwOmGv85 — Hizzle My Nizzle (@haileyydayton) July 23, 2019

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وعادة، يُنصح زوار الحديقة بالبقاء على بعد 23 مترا على الأقل من جميع الحيوانات الكبيرة، التي ترعى في المحمية الطبيعية. ولكن يوم الاثنين 22 يوليو، تجاهلت مجموعة مكونة من نحو 50 زائرا التحذير، عندما رأوا جاموسا يرعى قبالة نقطة المراقبة في منطقة Old Faithful Geyser.

ولشدة حماسهم لرؤية الجاموس عن قرب، أصبحوا على مسافة 1.5 متر من الحيوان الضخم، عندما تحرك باتجاههم في غفلة منهم. وأظهر مقطع الفيديو المسجل في مكان الحادث، كيف ركض الحيوان خلف عدد من الزوار، قبل اللحاق بفتاة عمرها 9 سنوات وقذفها في الهواء.

وعلى الرغم من الهجوم المروع، لم تصب الفتاة بأضرار خطيرة بعد مواجهتها الحيوان الغاضب البالغ وزنه 900 كغ. وتلقت العلاج من قبل الفريق الطبي في "يلوستون"، ونُقلت إلى عيادة "أولد فايثفول".

المصدر: RT