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المياه تغمر شوارع ومترو نيويورك (فيديو)

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المياه تغمر شوارع ومترو نيويورك (فيديو)
Globallookpress
موجة الحر سبقت هطول الأمطار الغزيرة في نيويورك
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غمرت المياه مناطق عديدة من مدينة نيويورك بعد هطول أمطار غزيرة يوم 22 يوليو الجاري.

تفيد صحيفة نيويورك بوست، بعد يومين من الحرارة الشديدة، هطلت الأمطار الغزيرة وغمرت شوارع بروكلين وكوينس وستاتين- إيليند كما غمرت المياه بعض محطات وأنفاق المترو.

يبين الفيديو كيف تحولت شوارع المدينة إلى سيول أنهار يصل ارتفاع الماء فيها إلى الركبة، وتطفو عليها أكياس القمامة، وكذلك غمرت أنفاق المترو. كما تسبب سوء الأحوال الجوية باقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: لينتا. رو

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