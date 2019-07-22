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سقوط طائرة في نهر بمقاطعة ألبرتا الكندية

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سقوط طائرة في نهر بمقاطعة ألبرتا الكندية
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نقل شخصان إلى المستشفى أصيبا جراء حادث تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة ألبرتا الكندية.

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ولم يذكر موقع CBC، علامة الطائرة التجارية الصغيرة، التي سقطت في نهر أتاباسكا بالقرب من مطار جاسبر وكان على متنها شخصان فقط، تعرضا لإصابات مختلفة، ونقلا إلى المستشفى.

وعطلت السلطات المحلية حركة المرور على الطريق السريع المحاذي للنهر لفترة وجيزة، وبدأت التحقيق بملابسات الحادث.

المصدر: لايف. رو

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