سقوط طائرة في نهر بمقاطعة ألبرتا الكندية

نقل شخصان إلى المستشفى أصيبا جراء حادث تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة ألبرتا الكندية.

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ولم يذكر موقع CBC، علامة الطائرة التجارية الصغيرة، التي سقطت في نهر أتاباسكا بالقرب من مطار جاسبر وكان على متنها شخصان فقط، تعرضا لإصابات مختلفة، ونقلا إلى المستشفى.

وعطلت السلطات المحلية حركة المرور على الطريق السريع المحاذي للنهر لفترة وجيزة، وبدأت التحقيق بملابسات الحادث.

The images of the plane wreckage in the Athabasca River were taken from Highway 16, a few kilometres east of Jasper.



Photos: @MarcALavoie /Radio Canada



Full story: https://t.co/jeB0moqaTppic.twitter.com/z3YUJLQiuH — CBC Edmonton (@CBCEdmonton) July 21, 2019

المصدر: لايف. رو