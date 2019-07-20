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قتلهما الإفراط في تناول مشروبات الطاقة

متفرقات

قتلهما الإفراط في تناول مشروبات الطاقة
Globallookpress
مشروبات الطاقة مضرة للصحة
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توفي عاملا بناء في ولاية جاكارتا بإندونيسيا نتيجة إفراطهما في تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة.

وأفاد موقع AsiaOne بأنه جاء في بيانات رجال الشرطة، أن رئيس العمال اكتشف جثة الرجلين يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري، فاعتقد أنهما يتقاعسان بعملهما، وقرر زيارتهما في مسكنهما، فوجد في الغرفة التي يسكناها أكياسا فارغة لمسحوق الطاقة وزجاجتين من مشروب الطاقة وقارورتي ماء، وجثتين هامدتين.

ويقول توم سيرايت، خبير الطب الشرعي، "نعتقد بأن الرجلين توفيا نتيجة تناولهما جرعات كبيرة من مشروبات الطاقة، حيث كما يبدو استهلكا كيسا كاملا من مسحوق الطاقة، من دون أن يأكلا شيئا طوال اليوم".

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ولم تسجل الشرطة أي أثر للعنف على الجثتين، ولا توجد في الغرفة أي آثار للمقاومة، وكل ما هنالك أنهما كلما شعرا بالتعب تناولا مشروبات الطاقة باستمرار، وفقا لخبير الطب الشرعي.

يذكر أن مواطنة بريطانية أعلنت عام 2018 أنها كانت مدمنة على مشروبات الطاقة، ما تسبب في فقدانها مؤقتا لحواس البصر والسمع واللمس وكادت أن تموت، لذلك قررت فضح هذا الأمر، مطالبة السلطات بمنع بيع مشروبات الطاقة للمراهقين.

المصدر: لينتا. رو

 

 

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