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مداهمة مصنع ينتج "فيراري" مزورة

متفرقات

مداهمة مصنع ينتج
Polícia Civil de Santa Catarina
هياكل السيارات المزورة التي عثرت عليها الشرطة
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عثرت شرطة مدينة إيتاجاي البرازيلية على مصنع ينتج سيارات مزورة من نوع فيراري ولامبورغيني الإيطالية.

وفقا لمعلومات الشرطة، كان المصنع ينتج هذه السيارات حسب الطلب، وكانت تباع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في طول البلاد وعرضها. وكانت قيمة هذه السيارات تتراوح بين 45-60 ألف دولار وهذا يعادل 8 % فقط من قيمة السيارات الأصلية من هذين النوعين.

عثرت الشرطة خلال مداهمتها المصنع على 8 سيارات جاهزة تقريبا للتسويق. ولم تتمكن قوات الأمن من تحديد عدد السيارات التي تم انتاجها وبيعها في هذا المصنع، كما لم تعلن عن تفاصيل المواد المستخدمة في صناعتها.

وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية في الربيع بعد أن قدم ممثلو فيراري ولامبورغيني شكوى حول النسخ غير القانونية لمنتجات الشركتين.

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ورفعت دعوى ضد المصنع من شركة من ساو باولو ، والتي تمثل مصالح فيراري ولامبورغيني. كما أقام اثنان من العملاء دعوى قضائية ضد المصنع بسبب تأخره في تنفيذ طلبهما.

المصدر: لينتا. رو

 

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