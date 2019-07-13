حتى الموت.. معركة دموية بين سمكتي قرش! (فيديو)

صور الباحثون معركة دموية بين سمكتي قرش من نوع القرش الأبيض والمعروف أيضا باسم آكل لحوم البشر.

ويظهر الفيديو إحدى أسماك القرش تأكل طعم الصيد بالقرب من القارب، ومن ثم تهاجم بنت جلدتها، التي يصل طولها إلى 3.7 متر وتبدأ بنهشها.

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وصور الخبراء هذا الفيديو لإتمام دراسة عن سلوك الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية. وقال مارك ميكان من مركز الأبحاث الأسترالي، في فيلم لـ (أسماك القرش آكلة لحوم البشر): "إن جميع أسماك القرش تأكل بنات جنسها".

وأكد ميكان أن "في الطبيعة العديد من أنواع أسماك القرش، التي تهاجم بعضها بعضا، وهذا ما يفسر عثور الناس عند سواحل المحيط في مدينة غولد كوست الأسترالية على جيف لأسماك كبيرة برؤوس مدماة".

المصدر: ديلي ميل