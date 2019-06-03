اتق شر من تدافع عنه.. سمكة قرش تهاجم فتاة!

نقلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما على متن طائرة إلى مستشفى غرينفيل إثر تعرضها لهجوم سمكة قرش في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكر موقع ABC News، أن الحادث وقع يوم الأحد 2 يونيو الجاري في المياه الساحلية لمنتجع "فورت ماكون". وأكد موظف الحديقة بول تيري أن الفتاة تعرضت لهجوم سمكة قرش أصابتها إصابات عميقة في الساقين واليدين والحوض، أثناء سباحتها على طول الشاطئ.

ولحسن حظ الفتاة تم نقلها بسرعة إلى المستشفى ومعالجة جراحها وهي الآن تتماثل للشفاء. وأشار الأطباء إلى أنهم استطاعوا إنقاذ الفتاة التي تدعى الفتاة بيج بينتر، لأن نقلها تم بسرعة كبيرة وعلى متن طائرة.

وتبين أيضا أن بينتر من المدافعات عن حقوق الحيوان وتعتني بالحيوانات وموائلها الطبيعية من أخطاء التدخل البشري الجائر عليها وعلى موطنها.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرضت لها من سمكة القرش، إلا أن بينتر تدعو الناس لاحترام أسماك القرش في بيئتها الطبيعية، وتحثهم على أن يكونوا أكثر حذرا ويقظة منها.

المصدر: لينتا. رو