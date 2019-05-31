سمكة قرش مفترسة تمزق أمريكيا أمام زوجته!

شهدت امرأة أمريكية أسوأ حادث في حياتها، عندما هجمت سمكة قرش على زوجها أمام عينيها، ورأتها كيف مزقت جسده.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن توماس سمايلي (65 عاما) من كاليفورنيا توفي إثر هجوم سمكة قرش عليه قبالة ساحل ماوي يوم الأحد 26 مايو.

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وهاجمت السمكة المفترسة الرجل على بعد 50 مترا من الشاطئ. وهرع رجال الإنقاذ لمساعدته، وأخرجوه من الماء وحاولوا إجراء إنعاش قلبي رئوي له عدة مرات لكنه فارق الحياة.

واعترفت الزوجة، غيل، أنها شاهدت لحظة الهجوم. لكنها لم تعر ذلك الأمر أهمية كبيرة عندما لاحظت شخصا يتخبط في المياه في البداية.

وقالت غيل: "لقد كان سباحا ماهرا، وكان أحد أعضاء فريق السباحة في المدرسة، ومارس الغطس والتزلج على الماء. اعتقدت أنه لا يمكن أن يكون هو".

ولم تدرك غيل أن الضحية كان زوجها إلا عندما أخرجه رجال الإنقاذ من الماء، وتعرفت عليه من ملابسه، وصرخت باكية.

وأكدت الأمريكية أنها لم تكن على الشاطئ أية لوحة تحذر من هجمات أسماك القرش. وقامت السلطات بعد وفاة توماس بتثبيت لوحات التحذير على كل شاطئ في المنطقة.

المصدر: ذي ميرور