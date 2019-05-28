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قرش تنهش سائحا حتى الموت!

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قرش تنهش سائحا حتى الموت!
ZUMAPRESS.com-© Allen Eyestone
صورة أرشيفية
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لقي رجل أمريكي مسن مصرعه إثر هجوم سمكة قرش مفترسة عليه على بعد 50 مترا فقط من شاطئ جزيرة ماوي.

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وذكرت صحيفة "ذي غارديان"، أن المسن البالغ من العمر 65 عاما من ولاية كاليفورنيا سبح على بعد 50 مترا من الساحل عندما تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش مفترسة.

وأرسلت دائرة الإطفاء والأمن العام في منطقة ماوي طائرة مروحية ومركب تزلج لنقل الضحية إلى الشاطئ وإسعافه، إلا أن الرجل مات على الفور متأثرا بإصاباته البليغة من فكي القرش المفترسة.

وتلك هي الوفاة الأولى على هذا الشاطئ بافتراس القرش منذ عام 2015. لذلك وضعت السلطات المختصة علامات تحذير من خطر هذا الحيوان القاتل.

المصدر: ذي غارديان

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