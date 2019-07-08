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دب يرعب سياحا ويلتهم شواءهم! (فيديو)

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دب يرعب سياحا ويلتهم شواءهم! (فيديو)
pexels.com-Pixabay
صورة أرشيفية
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لم يتبق لسياح منطقة جبال هارايلاخ بالقرب من مدينة نوريلسك الروسية سوى الاكتفاء بالفرجة، والتقاط بعض الصور، بعد أن تعرضوا لهجوم دب استولى على شوائهم.

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وذكرت صحيفة "فيستي. رو" أن الحادث وقع بالقرب من منطقة "الحجارة الحمراء" الشهيرة في ضواحي مدينة نوريلسك شمالي سيبيريا.

فقد دب الذعر في قلوب مجموعة من السياح، قرروا تناول الشواء في أحضان الطبيعة، لدى رؤيتهم دبا قادما من الغابة باتجاهم، فتركوا له "الجمل بما حمل"، حتى الشواء الساخن، الذي جهز للتو.

وتظهر لقطات الفيديو دبا ضخما يأكل الشواء لوحده. ولم يصب أي من السياح بأذى، وفقا للصحيفة، ونجوا بجلدهم من هذا الضيف غير المدعو للوليمة.

المصدر: فيستي. رو

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