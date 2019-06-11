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رجل قطع لسان دب لينجو منه

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رجل قطع لسان دب لينجو منه
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نيقولاي، الذي نجا بعد اعتداء الدب عليه
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نجا أحد سكان جمهورية تيفا الروسية في شرق سيبيريا من اعتداء دب عليه وذلك عن طريق قطع لسان الحيوان المهاجم.

وأفاد تلفزيون الجمهورية بأن، نيقولاي، البالغ من العمر 29 عاما لقي دبا في 1 يونيو الجاري في محمية "خوتيمسكي" بمنطقة بيي – خيمسكيالتابة لجمهورية تيفا الروسية حيث كان وزملاؤه يجمعون قرون الأيائل.

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وقال الرجل" عندما رأيته (الدب) بدأتُ اصرخ آملا بألا  يهاجمني ويهرب. لكن الدب اعتدى عليّ فضربته في وجهه وسقطت على الأرض. ثم التقطت لسان الدب بأسناني عندما اعتلاني فقطعت لسانه بأسناني، وأطلق الدب زئرا مخيفا واضطر إلى الفرار، لأنه عانى من الألم الشديد".

ونقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح غير خطيرة. لكن الشرطة قررت فرض غرامة إدارية عليه وأصدقائه لإشعالهم النار في المحمية.

المصدر: فيستي. رو

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