أطلق النار على صديقه بدلا من الدب

اعتقلت الشرطة المواطن موريس ديفونت لي من مدينة سافولك بولاية فرجينيا بتهمة التخطيط لقتل صديقه عندما كانا معا في المحمية الطبيعية.

وتفيد صحيفة The Virginian-Pilot بأنه في يوم 12 مايو اتصل المواطن موريس ديفونت لي هاتفيا بالشرطة وأبلغهم بأنه أصاب صديقه بطلق ناري خطأ، عندما كانا يتجولان في المحمية الطبيعية. مؤكدا على أنه كان يريد قتل الدب الأسود الذي يلاحقهما، ولكنه أخطأ الهدف.

أما صديقه المصاب في صدره الذي نقل إلى المستشفى، فيقول، لم يكن هناك أي دب، مع أين لي أخبره عدة مرات بوجود الدب. ولكن بعد أن اقترحت عليه العودة إلى البيت، أخرج مسدسا وأطلق النار وقال "لقد كان دبا". وعندما اكتشف بأني أتنفس، رمى هاتفه. وعندما طلبت منه استدعاء سيارة الإسعاف، سألني "هل ستشتكي؟"

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وأصر لي في البداية على أنه أطلق النار على الدب، ولكنه فيما بعد اعترف بكذبه. ووفقا له، أطلق النار عن طريق الخطأ على صديقه وليس عمدا، خلال مشادة بينهما.

واعتقل لي بتهمة نيته قتل صديقه، وهذا يعني إذا ثبتت التهمة سوف يواجه عقوبة السجن لمدة 20 سنة.

المصدر: لينتا. رو