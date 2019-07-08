أدت صورة نُشرت يوم الخميس الماضي على "تويتر"، إلى تشتيت آراء مستخدمي الإنترنت، حيث تظهر للوهلة الأولى بأنها منظر طبيعي ولكنها في الواقع صورة لشيء مغاير تماما.

وأثار الوهم البصري الجديد موجة من النقاشات والجدل بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية الذين أعادوا نشر الصورة بشكل واسع، والتي تحمل غموضا كبيرا في تفاصيلها.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS — nayem (@nxyxm) July 2, 2019

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ويدفع الوهم البصري الناس إلى الظن بأن ما في الصورة هو مشهد لشاطئ والسماء تحيط به من فوق حيث تزينها بعض النجوم، لكنها في الحقيقة صورة لباب سيارة مكسور، وكتب صاحب الصورة على موقع Reddit: "إذا كنت ترى شاطئا وسماء محيطة به، وصخورا ونجوما، فأنت فنان، لكنها ليست لوحة فنية، إنها الجزء السفلي من باب سيارة يحتاج إلى إصلاح".

وعلى الرغم من معرفة الصورة الحقيقية، إلا أن البعض ادعى أنهم ما زالوا يواجهون مشكلة في رؤية باب السيارة.

وعلق الكثير من المستخدمين عبر موقع Reddit، بأنهم غير قادرين على رؤية الصورة الحقيقية (باب السيارة)، وأن كل ما يشاهدونه هو صورة للشاطئ.

المصدر: ذي صن