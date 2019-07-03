جهاز المشي قد يخلص النساء من معاناة شهرية!

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة Anglia Ruskin في المملكة المتحدة، أن استخدام النساء لجهاز المشي 3 مرات في الأسبوع يمكن أن يخفف من معاناتهن أثناء الدورة الشهرية.

واكتشف الباحثون أن النساء اللاتي ركضن على جهاز المشي، تضاءلت آلامهن بنسبة 22% بعد 6 أشهر، مقارنة باللواتي لم يمارسن الرياضة.

وتؤثر آلام الدورة الشهرية (الطمث) على معظم النساء، حيث يُعتقد أنها تنجم عن تدفق مواد كيميائية تسمى prostaglandins، التي تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في الرحم، ما يمنع الأكسجين من الوصول إلى أنسجة الرحم، وبالتالي تشعر المرأة بالألم.

ويُعتقد أن التمرين الرياضي "يطرد" المواد الكيميائية هذه، ما يزيد من إمداد الدم بالأكسجين.

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وقامت الدراسة بتحليل حالة 70 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 18 و43 عاما، شُخصت حالاتهن بعسر الطمث الأولي: الشكل الرئيس للحالة عندما يكون الألم موجودا خلال كل دورة، وليس بسبب أي اضطراب آخر. ويُعرف عسر الطمث الثانوي بأنه إزعاج ناتج عن حالة في الأعضاء التناسلية للمرأة، مثل بطانة الرحم أو الأورام الليفية.

وطُلب من المشاركات الركض بنسبة 70 إلى 85% من معدل ضربات القلب القصوى، على جهاز المشي 3 مرات في الأسبوع لمدة 6 أشهر.

وكشفت النتائج المنشورة في مجلة التجارب السريرية المعاصرة، أن ألم النساء اللواتي استخدمن جهاز المشي، انخفض بنسبة 6% بعد 4 أسابيع. وقام بالدراسة خبراء في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، وجامعة أوتاغو وكلية الطب في Dunedin .

المصدر: ديلي ميل