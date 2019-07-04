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دقائق حاسمة.. قط "ينقذ" أطفال عائلة من كوبرا! (فيديو)

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دقائق حاسمة.. قط
http://imagebroker.com/#/search/-© Clément Carbillet
صورة أرشيفية
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أنقذ قط منزلي شجاع أطفال أسرة هندية من خطر التعرض لهجوم كوبرا سامة بعد أن دخل معها في معركة مصيرية.

وذكر موقع UPI، أن الحادث صور في الهند في 2 يوليو الجاري، ويرصد معركة قط مع ثعبان سام صغير. 

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وتظهر مشاهد الفيديو استبسال القط في محاربته لكوبرا تسللت للمنزل، والانتصار عليها في النهاية بعد أن قذفها إلى الشارع.

وتابع رب الأسرة، آرون تشاندرو، الحادث عن كثب واستدعى صيادي الثعابين لالتقاط الكوبرا السامة.

وأكد تشاندرو أن أخصائي الثعابين اكتشف مكان الكوبرا وأمسك بها وأطلقها بعيدا، في مكان لا تستطيع الوصول فيه إلى الناس وتهدد حياتهم.

وقال رب الأسرة: "لدينا أطفال يزحفون هنا، وكان من الممكن أن تعضهم الأفعى. لكنني أعرف أن قطي ذكي ومضحك. وأظهر الآن شجاعته".

يذكر أن القط الشجاع لم يصب بأي أذى جراء معركته مع الكوبرا.

المصدر: لينتا. رو

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