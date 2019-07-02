السعودية تفتتح "مدينة الثلج" في مصر (صور)

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن افتتاح "مدينة الثلج" في مصر كمشروع استثماري ترفيهي جديد، حيث افتتحها السفير السعودي لدى مصر، أسامة نقلي.

وتقع المدينة في مجمع "ستي ستارز" في العاصمة المصرية القاهرة، وهو المشروع الاستثماري الترفيهي الخامس لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بمبلغ 500 مليون جنيه على مساحة 60000 قدم مربع وبدرجة حرارة تصل إلى 5 مئوية مغطاة بـ 750 طنا من الجليد المصنع من المياه النقية، وبتطبيق معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة.

وحضر الافتتاح رجل الأعمال السعودي، عبد الرحمن شربتلي، مالك مجمع "ستي ستارز"، ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار، عبد الله بن صالح العثيم، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين في الشركة.

المصدر: RT