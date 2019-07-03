نجاة رجل سقط في "نهر من القطران"! (صور)

شهدت منطقة فورونيج الروسية حادثة فريدة من نوعها، نجا على إثرها رجل بأعجوبة بعد أن سقط في نهر من المخلفات النفطية السامة.

ذكرت صحيفة لايف، أن البيانات الأولية تشير إلى أن الناجي هو أحد سكان مدينة بافلوفسك ويعمل في شركة محلية للنقل. ولم يتم الحصول على أي معلومات عن كيفية سقوطه في النهر المليء بالنفايات النفطية ومن الذي ساعده بالخروج منه.

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ووفقا للمرضى في قسم الجراحة بمستشفى بافلوفسك، الذي يرقد فيه الرجل، يتم إعطاؤه السوائل الطبية عبر الوريد، وأن حالته في تحسن مضطرد وبدأ بالحركة وتناول الطعام بمفرده.

وذكر موقع "فيستي فورونيج" الإخباري أن نهر "الزفت" تشكل في مدينة بافلوفسك العام الماضي إثر إغلاق مصنع الإسفلت، بعد أن كان العمال يرمون فيه النفايات المتبقية من أعمال التزفيت ليتحول مع الزمن إلى "نهر من القار" يجري في المنطقة، بمحاذاة الطريق السريعة لغابات بافلوفسك وشكل بحيرة كاملة من القطران.

المصدر: لينتا. رو