نمر يطارد سائقي دراجات نارية ! (فيديو)

أثار فيديو نشرته جمعية حماية الغابات والحياة البرية "FAWPS"، يصور نمرا يطارد سائقي دراجات نارية، خوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة Tribuneindia، أن الحادث وقع في محمية طبيعية بولاية كيرالا الهندية وصوره أحد سائقي الدراجات النارية أثناء مرورهم عبرها.

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ويظهر الفيديو اندفاع نمر "كالصاروخ"، أثناء مرور راكبي الدراجات النارية على الطريق، وملاحقته لاثنين منهم، لكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة ويعود إلى الغابة.

جلب نشر الفيديو في الإنترنت تعليقات كثيرة على الشبكات الاجتماعية، عبر معظم الرواد عن مخاوفهم من الغزو البشري لمناطق الغابات، مما يؤدي إلى مواجهات غير مرغوب فيها مع الحيوانات أصحاب الغابة.

المصدر: لينتا. رو