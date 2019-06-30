مقتل موسيقي إسرائيلي بالرصاص في المكسيك

قتل منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلي، رونين دهان، المعروف أيضا باسم "بيربليكس" خلال هجوم مسلح على ناد للرقص في مدينة سان لويس بوتوسي في المكسيك.

وقال مكتب النائب العام لولاية سان لويس في بيان إن مجموعة من المسلحين دخلوا النادي الواقع في جنوب المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان (45 عاما) وأصابوا ثلاثة آخرين.

ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه في أحد المستشفيات فيما بعد، ولم يُعرف الدافع وراء الجريمة.

وأضاف مكتب النائب العام أنه من المعتقد أن دهان كان يؤدي عرضا في النادي، وتم التعرف عليه من الوثائق التي كانت معه أنه مواطن إسرائيلي.

يذكر أن دهان ولد في فرنسا ونشأ في إسرائيل ويقيم في السويد.

المصدر: رويترز