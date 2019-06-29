قرر القائمون على مسابقة ملكة جمال إنجلترا إدراج جولة جديدة ضمن المراحل الأساسية تتطلب من المتنافسات على اللقب الظهور بوجوههم خالية من مساحيق التجميل.

وسيتوجب على المشاركات في المسابقة إرسال صور فوتوغرافية لأنفسهن من دون مساحيق التجميل أو التعديلات على الصور التي توفرها تطبيقات الصور.

وأعربت منظمة المسابقة، أنجي بيسلي، عن أملها "أن تشجع تلك الخطوة المتسابقات على وضع مكياج أقل وإبراز ملامحهن الطبيعية، بعيدا عن التصنع".

وقالت بيسلي: "صدمنا مؤخرا لرؤية فتيات في الـ19 من العمر يخضعن لعمليات تجميل مثل "الفيليرز والبوتوكس"، ويصعدن المنصات بوجوه غطتها مساحيق التجميل وأخفت جمالهن الطبيعي، ومن خلال هذه الخطوة نرسل للفتيات رسالة مفادها بأنه ليس عليهن امتلاك حواجب موشومة ورموش اصطناعية ليحصلن على اللقب".

ولتشجيع "الجمال الطبيعي"، قررت اللجنة أن تؤهل المتسابقة الفائزة بجولة "عدم استخدام مساحيق التجميل" للمرحلة النهائية من المسابقة، والتي تضم 20 مشاركة.

ويشارك أكثر من 20 ألف فتاة في مسابقة "ملكة جمال إنجلترا" هذا العام، وستتأهل الفائزة لمسابقة ملكة جمال العالم.

المصدر: وكالات