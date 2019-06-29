خضعت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، لعملية جراحية صعبة بعد إصابتها ببكتيريا خطيرة في وجهها.

ويمثل هذا المرض خطرا كبيرا على حياتها، حيث لازالت هناك محاولات من الأطباء للقضاء على البكتيريا قبل وصولها إلى المخ، ومن المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة.

وشدد الأطباء على ضرورة بقاء ريهام تحت العناية لمدة شهر، مع منع الزيارات عنها لحين السيطرة على الوضع وتجاوز المحنة.

وعلقت ريهام عبر حسابها في موقع "إنستغرام" قائلة: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

ومن المحتمل أن تغيب الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، عن شاشة قناة "الحياة" لفترة لا يعرف مداها.

المصدر: RT