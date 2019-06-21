تشكيل فريق روسي فيتنامي لتقييم حالة جثة هو تشي منه المحنطة

أعلنت الحكومة الفيتنامية، أن خبراء من روسيا سيشكلون فريقا مع نظرائهم الفيتناميين لـ"تقييم حالة جثة الزعيم الفيتنامي هو تشي منه" المحنطة منذ حوالي 50 سنة.

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وقال بيان الحكومة إن الفريق الذي يضم سبعة فيتناميين وأربعة روس، سيقترح "حلولا تقنية من أجل ضمان حفظ الجثة على المدى الطويل".

وكانت السلطات الفيتنامية قد لجأت عند التحنيط أول مرة لخبراء سوفيت، واستمرت في استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في حفظ الجثث إلى غاية سنة 2005 قبل أن تبدأ فيتنام انتاج موادها الخاصة.

يذكر أن جثة هو تشي منه حنطت في 2 سبتمبر 1969، على الرغم من وصيته حرق جثته بعد مماته، وذرّ رماده في شمال وجنوب فيتنام، ومن المتوقع تنظيم احتفالات كبيرة في سبتمبر المقبل في الذكرى الخمسين لرحيله.

جدير بالذكر أن أكثر من 57 مليون شخص زاروا ضريح الزعيم الشيوعي منذ افتتاحه لعامة الناس سنة 1975.

المصدر: وكالات