ظهور "إله التحنيط" يثير الجدل في مصر

تسبب ظهور تمثال "أنوبيس"، إله التحنيط وحارس الجبانة عند المصريين القدماء، بالجدل بعد أن تقرر حضوره حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، ووضعه عند مدخل ملعب القاهرة.

ووصل الجدل إلى وصف تمثال "أنوبيس" بـ"إله الموت" وليس التحنيط، واختيار وجوده في ملعب القاهرة غير مناسب.

وقال عضو اتحاد الأثريين المصريين علي أبودشيش إن (أنوبيس) كان دائما يتمثل في جسد إنسان برأس حيوان ابن آوي "من فصيلة الذئاب" بلون أسود في مصر القديمة وكان رمزا للحساب والميزان الرمزي الجنائزي.

وأضاف أنه لقب بحامي القبور حيث كان يحمي مقابر الموتى من فوق الجبال غرب ضفاف نهر النيل في طيبة، وكان المصريون يدفنون موتاهم دائما في الغرب، ويقبع جيش "أنوبيس" أسفل رمال الصحراء.

وأوضح أن أنوبيس في النصوص المصرية القديمة كان يعرف باسم (Inpw)، أي (الابن الملكي)، وكلمة (inp) تعني (يتعفن)، وهذا يوضح صلة المعبود "أنوبيس" بالجثث والأموات، تلك التي تتعفن إن لم تحنط، وهو شأن المومياء الملفوفة في اللفائف الكتانية، والتي يحرسها "أنوبيس".

وأشار إلى أن المعبود "أنوبيس" هو الابن الرابع للمعبود "رع"، وقد رأى المصريون في ابن آوى العدو اللدود لجثث الموتى، إذ ينبش القبور ويعبث بالجثث ولعل ذلك كان السبب وراء تقديسه كرب للموتى وحامي للجبانة وذلك اتقاء لشره، وحظي بهذه المكانة من العبادة والتقديس نظراً للدور الذي لعبه في قصة "أوزير"، وحنطه "أنوبيس" وأقام الطقوس والشعائر له.

المصدر: أخبار اليوم