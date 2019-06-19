ضبط رجل يهرب طيورا نادرة إلى أمريكا في لفافات شعر!

تمكنت الشرطة من القبض على رجل حاول تهريب حوالي 30 طيرا حيا عبر مطار جون كينيدي في نيويورك، لبيعها من أجل خوض مسابقات الغناء.

وألقي القبض على فرانسيس غوراهو، البالغ من العمر 39 عاما، يوم الأحد 16 يونيو، بعد وصوله على متن رحلة قادمة من مدينة جورج تاون في غايانا.

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وصرح مسؤولو الجمارك بأنهم عثروا على 34 طائرا حيا في حقيبة غوراهو المحمولة، مخبأة داخل لفافات شعر بلاستيكية.

وقال المسؤولون إن طيور الشرشوريات تعيش في غيانا، وهي ثمينة للغاية. وتستخدم بشكل كبير في مسابقات الغناء في نيويورك، حيث توضع الرهانات على الطيور ذات الأصوات الأفضل .

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن غوراهو قال إنه خطط لبيعها مقابل نحو 3 آلاف دولار للطائر الواحد، بحيث يجني منها أكثر من 100 ألف دولار.

المصدر: غارديان