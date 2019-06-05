سحب "ثقب أسود" غريبة تثير حيرة البريطانيين

أثارت سحب غريبة ظهرت في السماء صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو، حيرة سكان لندن، وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور المذهلة التي التقطها السكان، ما يشبه تجويفا ضخما في السماء، حيث غطت السحب الرمادية المتموجة مناطق في جميع أنحاء العاصمة.

وظهرت السحب التي شبهها سكان لندن بـ"الثقب الأسود" قبل أن تغمر الأمطار المدينة بعد موجة حارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتوجه سكان المدينة إلى "تويتر" للتساؤل عن هذه الظاهرة الغريبة، رافقتها موجة من التعليقات الساخرة حول ماهية هذه الظاهرة الغريبة، حيث

أشار البعض إلى أنها قد تكون نتيجة لغزو فضائي أو أنها نذير شؤم لزيارة الرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة.

Weird cloud formation over central #LONDON at the moment pic.twitter.com/76B2Cguslj — Ritch Ames (@RitchAmes) June 4, 2019

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن السحب تبدو مثل تشكيل نادر يسمى "سحب أندولادوس أسبيراتوس" (وهي تسمية لاتينية تعني السحب المتوحشة).

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد: "إن سحب أندولادوس أسبيراتوس هي تشكيل مميز ونادر ونسبي يأخذ مظهر أمواج متموجة".

Any cloud experts around? What the hell is this floating over south London?! pic.twitter.com/oRT2iJkrii — Alexa Brown (@alexabrown) June 4, 2019

وأضاف: "تتشكل هذه الهياكل الشبيهة بالأمواج في الجانب السفلي من السحابة لجعلها تبدو كأنها سطح بحر قاس عند النظر إليها من الأسفل".

ومن غير المعروف كيف تتشكل هذه السحب ولكن يعتقد أنها تظهر بعد العواصف الرعدية.

المصدر: ذي صان