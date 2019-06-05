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قطيع فيلة يلاحق عداءات و"يلقنهن درسا" بالخراطيم!

متفرقات

قطيع فيلة يلاحق عداءات و
ZUMAPRESS.com-© Christian Rizzi
صورة أرشيفية
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هجمت أفيال برية على مجموعة من الرياضيات كن في سباق الجري لمسافة 25 كيلومترا في تايلاند، وأصابت اثنتين منهن بجراح مختلفة.

وذكرت صحيفة The Nation، أن الحيوانات البرية كانت بانتظار العداءات، في منطقة الكيلومتر العاشر للسباق الجاري في محافظة تشونبوري بتايلاند، وأخذت تطارد المتسابقات.

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ولم تجد محاولات عمال الغابات نفعا بتفريق الفيلة، عن طريق إطلاق عيارات نارية في الهواء، لذلك اضطرت الرياضيات إلى الفرار والابتعاد عن تجمع الحيوانات الشرسة.

وأصيبت إحدى المتسابقات بجراح، إثر ضرب الفيلة لها بخراطيمها الثقيلة، وكسرت ذراع أخرى عندما سقطت مذعورة من رؤية الفيلة.

وقام عمال الغابة بإجراء الإسعافات الأولية للرياضيات المصابات، ونقلن بعدها إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

وزار المتسابقات، في اليوم التالي للحادث، المسؤول المحلي ومنظم السباق، تركون سوان-آروم، وأعلن أن الإشاعات حول دهس الفيلة للرياضيات عارية من الصحة.

المصدر: لينتا. رو

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