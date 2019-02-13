لماذا هاجمت الفيلة حافلة ركاب؟ (فيديو)

انتشر على موقع يوتيوب فيديو يصور هجوم مجموعة من الفيلة الغاضبة على حافلة ركاب على أحد الطرق العامة في الهند.

وذكر موقع "Newsflare"، أن الفيديو صوره أحد ركاب حافلة النقل في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، في 11 فبراير الجاري.

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وتبين مشاهد الفيديو ظهور اثنين من الفيلة بمواجهة الحافلة، ثم يظهر ثالث أضخم من الأدغال المحاذية للطريق. ويضطر السائق إلى إيقاف الحافلة وإغلاق نافذته بسبب اعتراض الفيلة لطريقه.

ويبدأ الذعر بالانتشار بين ركاب الحافلة، حيث يطلب البعض منهم من السائق الرجوع إلى الخلف والالتفاف بالحافلة والرجوع بدل التقدم لأن الفيلة أخذت تقترب من الحافلة رافعة صوت نهيمها.

كما تبين المشاهد اللاحقة اقتراب الفيلة من الحافلة، حيث يرفع أحدها خرطومه ويطلق صوتا مهددا كصوت البوق. لكن السائق يهدئ الركاب ويقول لهم: "لن يحدث أي شيء رهيب".

وبالفعل بعد عدة لحظات، تتحرك الحيوانات مرة أخرى وتتراجع عن الحافلة وتمضي في طريقها مختفية بين الأشجار. ويبقى السؤال الذي حير ركاب الحافلة، ما هو السبب الذي دفع الفيلة لمهاجمتهم؟ هل هو الفضول؟ أم لأنهم اعترضوا "طريقها" فلم يعد يتسع للحافلة والفيلة في آن واحد؟

المصدر: لينتا. رو