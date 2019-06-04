روسيا.. ولادة حيوان نادر في حديقة حيوانات! (صورة)

ولد حمار وحشي هجين في حديقة للحيوانات في مدينة ليبيتسك الروسية، وذلك من تزاوج فحل حمار مع فرس حمار وحشي.

وولد الفرد الجديد من هذا النسل بصحة جيدة، في 1 يونيو الجاري، الحيوان الذي يعد نادرا في روسيا، حيث لا يوجد منه إلا اثنين فقط، ويطلق عليه اسم "زيبرويد".

ويتميز المولود الجديد بسلوك هادئ جدا، وبامتلاكه أذنين كبيرتين مدببتين وفراء بني فاتح، بينما تظهر خطوط الزيبرا المميزة، بارزة على ساقيه.

الغريب في الأمر هو أن الـ "زيبرويد" الجديد قد أتى من تزاوج ذكر حمار مع أنثى حمار وحشي، بينما يأتي هذا النسل الغريب عادة من تزاوج ذكر حمار وحشي مع أنثى حصان أو حمار.

وتعتبر الذرية الهجينة هذه سهلة الترويض والتدريب، مقارنة بالحمير الوحشية الأصيلة، لكنها أيضا جامحة وليس من السهل امتطاؤها، على عكس الحمير والأحصنة.

المصدر: RT