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كلاب تنقذ طفلا من فكي أسد الجبال!

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كلاب تنقذ طفلا من فكي أسد الجبال!
Gettyimages.ru MediaNews Group/Boulder Daily Camera via Getty Images / Contributor
صورة أرشيفية
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أغارت مجموعة من الكلاب المنزلية على أسد الجبال، حين انقض على طفل في الرابعة من عمره، وأنقذته من موت محتم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع يوم السبت في 1 يونيو الجاري في حديقة "إنجتشانتمنت" بولاية نيو مكسيكو الأمريكية. عندما خرج أسد الجبال، وفقا لشهود عيان، من بين الشجيرات وهاجم طفلا كان يتمشى مع عائلته فردعته الكلاب، التي كانت برفقتهم وتمكنت من طرده وإنقاذ الطفل.

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وأصيب الطفل بخدوش طفيفة، ولا شيء جديا يهدد صحته، بفضل ردة الفعل السريعة لدى الكلاب لحظة وقوع الحادث.

وقال الموظف في إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن، مايكل جويل: إن السلطات تعمل في الوقت الراهن على معرفة تفاصيل وملابسات الحادث.

يذكر أن الشرطة تمكنت، في ليلة الحادث، من الإمساك بأسد الجبال، وأجريت له فحوصات عديدة للتأكد من خلوه من الأمراض، فلم تكشف عن إصابته بأي منها.

المصدر: ديلي ميل

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