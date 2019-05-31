إحباط محاولة تهريب أنياب ماموث من روسيا إلى أوروبا

احتجز رجال الجمارك الروسية على الحدود مع بيلاروس شاحنة، أدى تفتيشها إلى العثور على أنياب ماموث أثرية تعود إلى ما قبل الميلاد بكثير.

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وقال ناطق باسم إدارة الجمارك الروسية، إن الشاحنة توجهت إلى جمهورية بيلاروس وبداخلها آثار متحجرات غير مسجلة رسميا، تم استخراجها في جمهورية ياكوتيا بشمال شرق روسيا، على بعد عشرات آلاف الكيلومترات عن الحدود الروسية البيلاروسية.

Sputnik Maria Plotnikova

وقالت قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية إن عمر أنياب الماموث لا يقل عن 10 آلاف عام مضيفة أن المحققين الروس رفعوا دعوى جنائية ضد أصحاب الشاحنة، والبحث جار عمن وراء تلك الجريمة المنظمة.

المصدر: فيستي زرو