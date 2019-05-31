 
مباشر

إحباط محاولة تهريب أنياب ماموث من روسيا إلى أوروبا

متفرقات

إحباط محاولة تهريب أنياب ماموث من روسيا إلى أوروبا
Sputnik Aleksey Varfolomeev
أنياب الماموث القديم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxae

احتجز رجال الجمارك الروسية على الحدود مع بيلاروس شاحنة، أدى تفتيشها إلى العثور على أنياب ماموث أثرية تعود إلى ما قبل الميلاد بكثير.

إقرأ المزيد
العلماء
العلماء "يتقدمون خطوة" نحو عودة الماموث إلى الحياة

وقال ناطق باسم إدارة الجمارك الروسية، إن الشاحنة توجهت إلى جمهورية بيلاروس وبداخلها آثار متحجرات غير مسجلة رسميا، تم استخراجها في جمهورية ياكوتيا بشمال شرق روسيا، على بعد عشرات آلاف الكيلومترات عن الحدود الروسية البيلاروسية.

إحباط محاولة تهريب أنياب ماموث من روسيا إلى أوروبا
Sputnik Maria Plotnikova
تمثال ماموث في سيبيريا

وقالت قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية إن عمر أنياب الماموث لا يقل عن 10 آلاف عام مضيفة أن المحققين الروس رفعوا دعوى جنائية ضد أصحاب الشاحنة، والبحث جار عمن وراء تلك الجريمة المنظمة.

المصدر: فيستي زرو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

التجول في المدينة عاريا.. عقاب الزوج الخائن في كولومبيا