نشر صور فوتوغرافية لغواصة ذرية أمريكية بعد اصطدامها بالجبل

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية لغواصة "سان فرانسيسكو" الأمريكية بعد حادث اصطدامها بجبل تحت الماء في 8 يناير عام 2005.

ووقع الحادث في منطقة تبعد 364 ميلا بحريا عن جزيرة غوام في المحيط الهادئ حيث ارتطمت مقدمة الغواصة السائرة بسرعة كبيرة على عمق 160 مترا بجبل تحت الماء غير مرسوم على الخرائط.

JivTurky, twitter

وتسبب الحادث البحري بتعرض أسطوانات التوازن الأمامية في جسم الغواصة لأضرار مختلفة. كما أصيب 98 بحارا بجروح وتوفي أحدهم فيما بعد.

لكن بقية أجزاء جسم الغواصة لم تتعرض لإصابات، ما ساعد في طفو الغواصة المتضررة التي عادت لاحقا إلى قاعدتها في جزيرة غوام وواصلت خدمتها في البحرية الأمريكية

المصدر:زفيزدا