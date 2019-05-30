 
مباشر

نشر صور فوتوغرافية لغواصة ذرية أمريكية بعد اصطدامها بالجبل

متفرقات

نشر صور فوتوغرافية لغواصة ذرية أمريكية بعد اصطدامها بالجبل
JivTurky, twitter
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx03

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية لغواصة "سان فرانسيسكو" الأمريكية بعد حادث اصطدامها بجبل تحت الماء في 8 يناير عام 2005.

ووقع الحادث في منطقة تبعد 364 ميلا بحريا عن  جزيرة غوام في المحيط الهادئ حيث ارتطمت مقدمة الغواصة السائرة بسرعة كبيرة على عمق 160 مترا بجبل تحت الماء غير مرسوم على الخرائط.

نشر صور فوتوغرافية لغواصة ذرية أمريكية بعد اصطدامها بالجبل
JivTurky, twitter
صورة أرشيفية

وتسبب الحادث البحري بتعرض أسطوانات التوازن الأمامية  في جسم الغواصة لأضرار مختلفة. كما أصيب 98 بحارا بجروح وتوفي أحدهم فيما بعد.

لكن بقية أجزاء جسم الغواصة لم تتعرض لإصابات، ما ساعد في طفو الغواصة المتضررة التي عادت لاحقا إلى قاعدتها في جزيرة غوام وواصلت خدمتها في البحرية الأمريكية

المصدر:زفيزدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد فيدو الإفطار مع الملك والعائلة.. ملكة الأردن تحضر "ورق العنب" من عمان إلى الطفيلة