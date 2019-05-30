الفلبين تفرض سياسة بيئية غير مسبوقة على كافة خريجيها!

أقرت السلطات في الفلبين قانونا جديدا وملفتا، يلزم كل طالب على غرس 10 شجيرات قبل تأهله للتخرج، في حين يشمل القانون جميع مراحل التعليم ، الابتدائي والثانوي والجامعي.

وجرى استخلاص القانون من تقليد فلبيني قديم، يقوم خلاله الطلاب بزراعة الشجر قبيل تخرجهم، بينما يرى المشرعون أن الإجراء القانوني الجديد سيشجع هؤلاء الطلاب على المساهمة الفاعلة في مكافحة التغيير المناخي لكوكب الأرض.

وأكد داعمو التشريع الجديد أن القرار سيسمح بزراعة 525 مليار شجرة جديدة مع كل جيل جديد، هذا في حال طبق بالشكل الصحيح.

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كما أضاف الداعمون أنه لو عاش 10% من الأشجار المزروعة من قبل الخريجين، فقط، سيكون في الفلبين 525 مليون شجرة جديدة، مع قدوم كل جيل جديد، حيث يتخرج سنويا أكثر من 17.5 مليون طالب مدرسي وجامعي.

وستغرس الأشجار الجديدة في مناطق واسعة ومختلفة من البلاد: في الغابات، المستنقعات الساحلية، المحميات، الأراضي العسكرية، بل وحتى في المناطق الحضرية.

وتأمل الحكومة الفلبينية أن يساهم التشريع القانوني في تحفيز أجيال المستقبل على المساهمة الفاعلة في معالجة مشاكل البيئة والتغيير المناخي في العالم ككل.

المصدر: Newsub